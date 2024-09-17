На полигоне на Новой Земле заявили о готовности к ядерным испытаниям

В прошлом году президент Владимир Путин высказывался о возможности возобновления ядерных испытаний. В своем послании Федеральному собранию он сказал, что в США звучат предложения провести реальные, а не компьютерные испытания своего ядерного оружия, и поэтому Минобороны и «Росатом» должны «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем», — пояснил глава государства.