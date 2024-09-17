Омский губернатор Хоценко поручил выделить муниципалитетам 58 млн рублей на подготовку к зиме

Отмечается, что для оперативного проведения отборов на предоставление субсидий глава региона распорядился внести соответствующие изменения в государственную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области».
«В результате объем софинансирования расходов на приобретение муниципалитетами топливно-энергетических ресурсов к отопительному сезону увеличен на 42,6 млн рублей», — заявили в пресс-службе омского облправительства.
Также сообщается, что для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках перераспределения средств областного бюджета 5 млн рублей дополнительно будет направлено на приобретение и установку технологического оборудования. Средства предназначены на закупку насосного оборудования для Кормиловского района.
Кроме того, в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» 10,1 млн рублей направят на приобретение техники для нужд коммунальных предприятий. Заявляется, что это позволит Тевризскому району приобрести экскаватор.