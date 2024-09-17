Омский губернатор Хоценко поручил выделить муниципалитетам 58 млн рублей на подготовку к зиме

Во вторник, 17 сентября 2024 года, в пресс-службе регионального правительства сообщили о том, что губернатор Виталий Хоценко поручил направить муниципалитетам дополнительно 58 млн рублей на подготовку к зиме и приобретение оборудования и спецтехники.