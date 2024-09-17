Бывший директор 2ГИС Константин Соболев возглавил Дзержинский район Новосибирска

В своей профессиональной карьере он зарекомендовал себя в области цифровизации, занимая ключевые позиции в таких компаниях, как ООО «ДубльГИС-Сибирь», где работал коммерческим директором, а также в ООО «Технологичная Реклама» и ООО «Медикал Партнер», где занимал должность генерального директора, пишет пресс-служба правительства Новосибирска.