Politico: армия России продолжает оттеснять оборону ВСУ у Красноармейска

«Российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов к юго-востоку от Покровска, важного логистического узла, расположенного на пересечении некоторых важнейших железнодорожных маршрутов поставок [для снабжения ВСУ]», — говорится в новом отчете научных сотрудников западного ISW.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС РФ и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.