Подразделения армии России продолжают добиваться тактических успехов в ходе нового наступления на территории Донецкой народной республики (ДНР) и оттесняют оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) с занятых рубежей. Об этом со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW) сообщает Politico.