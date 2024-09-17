Politico: пристрастие Трампа к гольфу делает его более уязвимым для покушений

«Проблема в том, что за последние восемь лет, особенно, в случае Трампа, он много играет в гольф. Он играет в гольф все время, поэтому не нужно быть нейрохирургом, чтобы понять, что если он в Мар-а-Лаго и там хорошая погода, он, вероятно, будет на поле для гольфа», — заявил Майк Олсон, ветеран Секретной службы, в прошлом старший специальный агент, проработавший четыре года в охране тогдашнего вице-президента Дика Чейни.