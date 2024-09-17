Агеев вновь стал председателем Симферопольского городского совета

Председателем Симферопольского городского совета вновь стал Виктор Агеев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.
Градоначальник рассказал, что принял участие в первой сессии парламента крымской столицы третьего созыва.
«Главой муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателем Симферопольского горсовета избран Виктор Николаевич Агеев», — отметил руководитель администрации.
Афанасьев назвал нового главу горсовета мудрым и преданным делу профессионалом. По его словам, Агеев — руководитель с огромным управленческим опытом. Глава администрации убежден, что под руководством председателя горсовета депутаты продолжат работу, направленную на развитие Симферополя.