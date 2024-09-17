Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агеев вновь стал председателем Симферопольского городского совета

Его избрали депутаты.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

Председателем Симферопольского городского совета вновь стал Виктор Агеев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

Градоначальник рассказал, что принял участие в первой сессии парламента крымской столицы третьего созыва.

«Главой муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателем Симферопольского горсовета избран Виктор Николаевич Агеев», — отметил руководитель администрации.

Афанасьев назвал нового главу горсовета мудрым и преданным делу профессионалом. По его словам, Агеев — руководитель с огромным управленческим опытом. Глава администрации убежден, что под руководством председателя горсовета депутаты продолжат работу, направленную на развитие Симферополя.