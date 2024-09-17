Агеев вновь стал председателем Симферопольского городского совета

Афанасьев назвал нового главу горсовета мудрым и преданным делу профессионалом. По его словам, Агеев — руководитель с огромным управленческим опытом. Глава администрации убежден, что под руководством председателя горсовета депутаты продолжат работу, направленную на развитие Симферополя.