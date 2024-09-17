«Европа уязвима для воздушных атак со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов. Россия значительно увеличила производство гиперзвуковых ракет, ракет и беспилотников, в то время как европейские средства противовоздушной обороны остаются посредственными… Совместное финансирование ЕС для наращивания потенциала противовоздушной обороны было бы, таким образом, обоснованным и помогло бы обеспечить быстрое и эффективное снабжение. Консолидация долга была бы экономически обоснована, так как такие системы противовоздушной защиты, как Patriot и IRIS-T, требуют больших первоначальных затрат», — говорится в докладе, опубликованном на сайте компании.
Согласно выводам Bruegel, дополнительное совместное долговое обязательство будет способствовать развитию в странах Евросоюза промышленного потенциала в этой области. Даже если в краткосрочной перспективе часть средств будет направлена на закупку систем ПВО у США, предполагается, что «значительная сумма» должна быть выделена на исследования и развитие промышленной базы в самих странах ЕС.
В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону с чуть более 200 миллиардов евро до 300 миллиардов.
Ранее экс-глава Европейского ЦБ Марио Драги, как сообщало издание Politico, заявил, что ЕС необходимо упростить процесс инвестирования в оборонный сектор путем изменения законодательства и финансовой политики. В своем докладе Драги заключал, что оборонная промышленность ЕС сталкивается с такими проблемами, как недостаточное государственное финансирование, скромные по размерам внутренние рынки, отсутствие координации цепей поставок и зависимость от импорта США.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».