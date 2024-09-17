Аналитики призвали Евросоюз усилить ПВО

«Европа уязвима для воздушных атак со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов. Россия значительно увеличила производство гиперзвуковых ракет, ракет и беспилотников, в то время как европейские средства противовоздушной обороны остаются посредственными… Совместное финансирование ЕС для наращивания потенциала противовоздушной обороны было бы, таким образом, обоснованным и помогло бы обеспечить быстрое и эффективное снабжение. Консолидация долга была бы экономически обоснована, так как такие системы противовоздушной защиты, как Patriot и IRIS-T, требуют больших первоначальных затрат», — говорится в докладе, опубликованном на сайте компании.