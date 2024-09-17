Председателя Думы Братска 8 созыва изберут 19 сентября

Согласно Устава Братска, председателя и его заместителя депутаты Думы избирают из своего числа. Всего в городском представительном органе власти 25 депутатов. Кандидатов на указанные посты могут предлагать сами депутаты, мэр Братска или же депутаты могут выдвигать свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. Избрание председателя происходит с помощью тайного голосования. Выигрывает кандидат, набравший большинство голосов.
Председателем Думы Братска последних двух созывов (шестого и седьмого) была депутат от одного из избирательных округов в Центральном районе Лариса Павлова.
19 сентября также состоится также церемония вступления в должность избранного мэра Братска Александра Дубровина.