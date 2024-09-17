Глава Воронежа Сергей Петрин обсудит предложения по бюджету на 2025 год

Обсудили на планерке и текущую ситуацию с пожарами, которая уже стала критической из-за засухи, жаркой температуры и сильного ветра. По словам замруководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Юрия Климова, с 9 по 16 сентября в ЕДДС поступило 5607 обращений от воронежцев, каждое из которых было отработано. Оперативная группа и спасатели 64 раза выезжали на вызовы, ведь только в городе за минувшую неделю произошло 48 пожаров, 28 из которых — ландшафтные. Тушить их пожарным помогали комбинаты благоустройства, которые выделили 32 поливомоечных машины для подвоза воды.