Глава Воронежа Сергей Петрин обсудит предложения по бюджету на 2025 год

Глава города поручил подготовить график обсуждений предложений, касаемо бюджета на 2025-й год. Напомним, что одним из главных приоритетов нового мэра является слушать и слышать жителей, обращать внимание на их проблемы и чаяния, и конечно же, решать их. А вопросов, волнующих горожан, немало — это и вывоз мусора, и коммунальные проблемы, и работа городского транспорта, экология, а также не устаивающее их качество работ по благоустройству.
Как ранее сообщал Сергей Андреевич, некоторые из вышеозначенных проблем уже переросли масштаб «муниципальных», поэтому было принято решение пересмотреть подходы к планированию бюджета, а также усилить контроль за исполнением поручений.
Обсудили на планерке и текущую ситуацию с пожарами, которая уже стала критической из-за засухи, жаркой температуры и сильного ветра. По словам замруководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Юрия Климова, с 9 по 16 сентября в ЕДДС поступило 5607 обращений от воронежцев, каждое из которых было отработано. Оперативная группа и спасатели 64 раза выезжали на вызовы, ведь только в городе за минувшую неделю произошло 48 пожаров, 28 из которых — ландшафтные. Тушить их пожарным помогали комбинаты благоустройства, которые выделили 32 поливомоечных машины для подвоза воды.
Сергей Петрин напомнил, что в Воронеже продолжает сохраняться наивысший класс пожарной опасности, и поскольку текущая неделя тоже не предвещает дождей, поручил усилить патрулирование СНТ, гаражных кооперативов и других мест, где может обнаружиться легко воспламеняемый мусор (его надлежит не только выявлять, но и убирать). Такое распоряжение градоначальник дал главам районных управ и городскому управление по делам ГО и ЧС.
Доложили мэру и о том, как идет подготовка к новому отопительному сезону. По словам замруководителя управления ЖКХ Игоря Черенкова, на данный момент 88% многоквартирных домов полностью к нему готовы (4 132 уже получили акты о готовности). В 4 695 МКД, имеющих централизованное теплоснабжение, промыли и опрессовали трубы (97%). В учреждениях социальной сферы подготовка почти завершена (99%). По поручению Сергея Петрина, с представителями теплоснабжающих организаций, к которым еще имеются вопросы, будет проведено совещание.
Вице-мэр по социальной политике Любовь Кулакова доложила главе города о работах, которые после летней оздоровительной кампании, продолжились в детском лагере «Полет». В ближайшее время начнется реконструкция лагеря, а пока рабочие приступают к демонтажу жилых корпусов. К следующему сезону здесь планируют возвести 2 блочно-модульных корпуса, отремонтировать здание хозблок и столовую, а также проложить сетей водо- и электроснабжения, и канализацию. До весны следующего года в лагере обновят мебель, освещение и оборудование уличной инфраструктуры.