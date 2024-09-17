Демешин обозначил пути улучшения жизни людей с ОВЗ

«Эти люди живут в мире, где преграды встречаются на каждом шагу. Им сложнее, чем большинству из нас, и порой незаметные для других барьеры становятся для них испытанием: будь то отсутствие пандусов, недостаточно широкие лифты, специализированные транспортные средства или игнорирование принципов безбарьерности при благоустройстве общественных пространств», — отметил глава региона.