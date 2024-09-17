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Демешин обозначил пути улучшения жизни людей с ОВЗ

Дмитрий Демешин провел встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций инвалидов в Хабаровском центре социальной реабилитации.

Это событие стало откликом на многочисленные обращения, поступающие в социальные сети главы региона, касающиеся улучшения условий жизни и доступности услуг для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В самом начале мероприятия губернатор вручил директору центра Анне Козловой заслуженный диплом, отметив ее учреждение как лучшую организацию в России в рамках федерального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Дмитрий Демешин также подчеркнул, что в нашем крае проживает более 63 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, и заявил о важности совместной работы по улучшению их качества жизни и созданию комфортной среды для всех.

«Эти люди живут в мире, где преграды встречаются на каждом шагу. Им сложнее, чем большинству из нас, и порой незаметные для других барьеры становятся для них испытанием: будь то отсутствие пандусов, недостаточно широкие лифты, специализированные транспортные средства или игнорирование принципов безбарьерности при благоустройстве общественных пространств», — отметил глава региона.

Дмитрий Демешин рассказал, что вопросы создания доступной среды были частью его работы в качестве заместителя Генерального прокурора России, и теперь, на посту губернатора, он продолжает активно заниматься этой темой.