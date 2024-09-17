Демешин обозначил приоритеты в работе нового мэра Комсомольска-на-Амуре

— Я не знаю, кого поздравлять больше с избранием на должность мэра, но мне хотелось бы Дмитрию Александровичу пожелать, чтобы в конечном итоге оказалось, что поздравлять надо комсомольчан. Что вы оправдаете то доверие, которое вам оказали жители. Дмитрий Александрович, сегодня всю ответственность за город вы принимаете на себя. Вы должны стать достойным руководителем, ставящим во главу угла интересы Комсомольска-на-Амуре и его жителей, — напутствовал Дмитрий Демешин. Губернатор напомнил, что Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию Комсомольска-на-Амуре и поддержал инициативу о подготовке к празднованию 100-летия города, которое состоится в 2032 году.