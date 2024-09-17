Демешин обозначил приоритеты в работе нового мэра Комсомольска-на-Амуре

Дмитрий Заплутаев сегодня вступил в должность мэра Комсомольска-на-Амуре. В церемонии инаугурации принял участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В своей работе Дмитрий Демешин опирается на кадры, которые заинтересованы в развитии территорий. Один из них — новый глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев. Жители города оказали ему доверие, проголосовав на прошедших выборах. Кандидатуру Заплутаева поддержали 43,77% проголосовавших. Сейчас он активно работает с губернатором по ряду городских вопросов, и публичная поддержка со стороны Демешина позволяет решать их в ускоренном режиме.
— Я не знаю, кого поздравлять больше с избранием на должность мэра, но мне хотелось бы Дмитрию Александровичу пожелать, чтобы в конечном итоге оказалось, что поздравлять надо комсомольчан. Что вы оправдаете то доверие, которое вам оказали жители. Дмитрий Александрович, сегодня всю ответственность за город вы принимаете на себя. Вы должны стать достойным руководителем, ставящим во главу угла интересы Комсомольска-на-Амуре и его жителей, — напутствовал Дмитрий Демешин. Губернатор напомнил, что Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию Комсомольска-на-Амуре и поддержал инициативу о подготовке к празднованию 100-летия города, которое состоится в 2032 году.
Дмитрий Демешин отметил, что необходимо успешно завершить долгосрочный план социально-экономического развития города, реализовать мероприятия, включенные в мастер-план. Губернатор подчеркнул, что правительство Хабаровского края будет оказывать мэру всестороннюю поддержку в сопровождении проектов развития города Президентского внимания.
В свою очередь глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев сказал, что будет оправдывать доверие земляков делами. Основой для дальнейшей работы станет Атлас проблемных объектов, над которым он по поручению Дмитрия Демешина работал в прежней должности..
— Это то, что ждут от нас люди, и это задача номер один. Чтобы каждый житель видел в решении общих проблем свою личную проблему. Только тогда мы сможем совместными усилиями сделать наш город более благоустроенным, комфортным для жителей. Я благодарен Дмитрию Викторовичу за ту деятельную поддержку, которую нам оказывает правительство Хабаровского края. Я благодарен всем нашим руководителям предприятий, которые включились в эту работу, — заявил Дмитрий Заплутаев.