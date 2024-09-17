В Новосибирске назначили нового директора «Сибуправтодора»

Игоря Толстых назначили директором ФКУ «Сибуправтодора». Соответствующий приказ Федерального дорожного агентства от 12 сентября 2024 года № 631/К опубликовали на сайте учреждения.
По данным организации, Игорь Толстых проработал в организациях дорожного хозяйства около 20 лет. С июня 2010 — по сентябрь 2013 года он занимал должность ведущего экспертом дорожного хозяйства, начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Вилюй». Далее получил пост замначальника этого же учреждения и проработал в этой должности до недавнего назначения.
Напомним, что ранее ФКУ «Сибуправтодор» в течение 22 лет возглавлял Дмитрий Тулеев, сын экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Причины его ухода с должности не раскрываются.