В Новосибирске назначили нового директора «Сибуправтодора»

По данным организации, Игорь Толстых проработал в организациях дорожного хозяйства около 20 лет. С июня 2010 — по сентябрь 2013 года он занимал должность ведущего экспертом дорожного хозяйства, начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Вилюй». Далее получил пост замначальника этого же учреждения и проработал в этой должности до недавнего назначения.