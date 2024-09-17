Медведев предложил создать открытую базу с персональными данными врагов РФ

Политик подчеркнул необходимость «помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию». «Тут главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность, — указал Медведев. — Чтобы каждая тварь, вне зависимости от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: “Убивайте в Курске мирных граждан!”, знала: за ними придут».