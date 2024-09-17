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Медведев предложил создать открытую базу с персональными данными врагов РФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Призывы убивать российских граждан или наносить вглубь России удары не должны оставаться безнаказанными, расплата за них должна быть неотвратимой. С таким тезисом выступил в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, предложив создать открытую базу данных врагов страны.

Источник: РИА "Новости"

Политик подчеркнул необходимость «помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию». «Тут главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность, — указал Медведев. — Чтобы каждая тварь, вне зависимости от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: “Убивайте в Курске мирных граждан!”, знала: за ними придут».

«Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — заключил зампред СБ РФ.

Медведев Дмитрий