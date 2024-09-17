Дрозденко: Ленобласть подаёт хороший пример, открывает для детского спорта новые возможности

На самой лучшей площадке Ленобласти Рощино Арене — детский дворовый футбол, мальчишки и девочки из 40 регионов России. Конкуренция приличная, но настрой у ребят боевой, — отметил глава 47 региона.
На матчи VI Всероссийского фестиваля приехали 55 команд: 36 команд мальчиков и 19 команд девочек из 40 регионов России, в том числе, ребят из ДНР. Из Ленобласти участие принимают сосновоборская «Пчелка» и ФК «Юниор» из Бокситогорска.
Ленобласть подаёт хороший пример: открывать для детского спорта новые возможности и спортивные сооружения самого высокого уровня, — подчеркнул Александр Юрьевич.
Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».