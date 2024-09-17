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Заседание екатеринбургских депутатов по военному призыву закрыли от журналистов

В Екатеринбурге закрыли от журналистов заседание комиссии по безопасности годумы, на котором обсуждался военный призыв граждан. Об этом сообщил корреспондент ЕАН.

Согласно плану, депутаты подводили итоги весеннего призыва и подготовку к осеннему. В заседании принимали участие начальник отдела военного комиссариата Свердловской области Алексей Белокур, председатель комитета административных органов администрации Евгений Клюжин и первый замглавы города Игорь Сутягин.

«План по призыву выполнен», — заявил ЕАН один из депутатов сразу после заседания.

Особенность весеннего призыва в этом году в том, что увеличен возрастной порог. Теперь впервые призывают на службу людей от 18 до 30 лет. Военком Свердловской области Юрий Аксенов еще в апреле говорил, что солдаты срочной службы не будут направляться для службы на территорию новых регионов и в зону СВО. Однако они имеют право подписать контракт с Министерством обороны практически сразу после начала службы.