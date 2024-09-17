Заседание екатеринбургских депутатов по военному призыву закрыли от журналистов

Особенность весеннего призыва в этом году в том, что увеличен возрастной порог. Теперь впервые призывают на службу людей от 18 до 30 лет. Военком Свердловской области Юрий Аксенов еще в апреле говорил, что солдаты срочной службы не будут направляться для службы на территорию новых регионов и в зону СВО. Однако они имеют право подписать контракт с Министерством обороны практически сразу после начала службы.