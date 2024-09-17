Александр Фетисов утвержден вице-губернатором Самарской области

В Самарской области вице-губернатором — руководителем департамента внутренней политики стал Александр Фетисов. Депутаты согласовали его кандидатуру. Об этом сообщили в ходе заседания самарской Губдумы.
В июне 2024 года Вячеслав Федорищев назначил его на эту должность как временно исполняющего обязанности. Глава региона отмечал, что Фетисов является сильным, системным человеком, который на всех направлениях работы проявлял себя как очень эффективный специалист.
Александр Фетисов будет отвечать за внутреннюю политику и организацию взаимодействия с муниципалитетами. Ранее он занимал должность врио заместителя председателя правительства Самарской области. На новом посту он сменил Дмитрия Кочергина, который ушел из департамента весной 2024 года.
Новый вице-губернатор родился 5 марта 1967 года в городе Куйбышев, имеет два высших образования и воинское звание полковник запаса. Напомним, в Самарской области депутаты утвердили предложенную губернатором на должность главы регионального правительства кандидатуру Михаила Смирнова и на пост вице-губернатора — руководителя экономического блока — Антона Емельяненко.