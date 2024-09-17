Казаков Кубани смогут привлекать в мобилизационный резерв ВС России

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в зоне спецоперации сейчас находятся свыше восьми тысяч казаков Кубанского казачьего войска. Среди них 39 атаманов казачьих обществ, более двух тысяч представителей Союза казачьей молодежи Кубани. Казаки участвуют в СВО не только в составе добровольческих формирований, но и в воинских частях Вооруженных сил РФ.