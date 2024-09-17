Казаков Кубани смогут привлекать в мобилизационный резерв ВС России

Казаки Кубанского казачьего войска смогут войти в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил РФ. Привлечение казачества предусмотрено изменениями в документе стратегического планирования в сфере нацбезопасности, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Указ о внесении изменений в Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества президент Владимир Путин подписал 16 сентября.
Корректировки в документе предусматривают привлечение казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Казаки также смогут стать добровольцами в формированиях, содействующих выполнению задач ВС России, в том числе в войсках нацгвардии.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в зоне спецоперации сейчас находятся свыше восьми тысяч казаков Кубанского казачьего войска. Среди них 39 атаманов казачьих обществ, более двух тысяч представителей Союза казачьей молодежи Кубани. Казаки участвуют в СВО не только в составе добровольческих формирований, но и в воинских частях Вооруженных сил РФ.