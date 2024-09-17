Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета РТ

Решение о регистрации депутатов, избранных по единому республиканскому избирательному округу, принято сегодня на заседании ЦИК РТ в Казани. Заседание провел председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«На всех основных этапах выдвижения и регистрации, на этапах предвыборной агитации, голосования, подведения итогов не было отмечено жалоб и замечаний. Это свидетельствует о зрелости нашей избирательной системы и общественных институтов», — заметил Кондратьев на заседании.
В соответствии с избирательным кодексом РТ после официального опубликования общих результатов выборов ЦИК республики регистрирует избранных депутатов татарстанского Парламента, а также выдает им удостоверения об избрании депутатами Госсовета Татарстана седьмого созыва.
Решение о регистрации депутатов Госсовета, избранных в одномандатных избирательных округах, принимают окружные избирательные комиссии.
В связи с отказом депутата Госсовета Татарстана от мандата, заявленного Уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской, мандат передан следующему в порядке очередности в республиканском списке кандидатов партии «Единая Россия» — Данису Шакирову.