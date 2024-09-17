Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета РТ

«На всех основных этапах выдвижения и регистрации, на этапах предвыборной агитации, голосования, подведения итогов не было отмечено жалоб и замечаний. Это свидетельствует о зрелости нашей избирательной системы и общественных институтов», — заметил Кондратьев на заседании.