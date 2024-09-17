За Дмитрием Холиным сохранили пост в правительстве Самарской области

Дмитрий Холин продолжит работать в правительстве Самарской области. Он сохранил за собой пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Информация об этом прозвучала на заседании губернской думы 17 сентября 2024 года.
Сейчас Дмитрий Холин находится на СВО. Он отправился на передовую после объявления в 2022 году частичной мобилизации. Тогда он находился в статусе депутата областного парламента. В феврале 2024 года Дмитрий Холин вернулся в Самарскую область, где ему предложили возглавить администрацию губернатора. Вскоре его утвердили в должности, однако на новом месте он проработал недолго. В апреле чиновник вновь отправился в зону проведения специальной военной операции. Причиной стали ошибки, допущенные в приказе о его демобилизации.
«У нас пять вице-губернаторов. Некоторые из них продолжают работать в статусе “врио”. Сегодня мы представили только трех. И на должность, которую занимает Дмитрий Холин, мы никого сейчас не назначаем, она остается за ним», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании думы.
Напомним, 17 сентября депутаты областного парламента утвердили три кандидатуры на посты в правительстве. Без приставок «врио» теперь будут работать Михаил Смирнов, Антон Емельяненко и Александр Фетисов.