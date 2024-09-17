За Дмитрием Холиным сохранили пост в правительстве Самарской области

Сейчас Дмитрий Холин находится на СВО. Он отправился на передовую после объявления в 2022 году частичной мобилизации. Тогда он находился в статусе депутата областного парламента. В феврале 2024 года Дмитрий Холин вернулся в Самарскую область, где ему предложили возглавить администрацию губернатора. Вскоре его утвердили в должности, однако на новом месте он проработал недолго. В апреле чиновник вновь отправился в зону проведения специальной военной операции. Причиной стали ошибки, допущенные в приказе о его демобилизации.