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Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

Источник: AP 2023

«Как вы уже знаете, пост верховного представителя и вице-президента займет Кайя Каллас», — сказала она.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии.

ЕС