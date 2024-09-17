Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии.