Новосибирский депутат Антонов объяснил Указ об увеличении численности ВС РФ

Владимир Путин подписал Указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России до 2,3 млн человек (в их числе 1,5 млн военных). Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов объяснил внесённые изменения.
В разговоре с «Сиб.фм» он заметил, что набор добровольцев продолжается. При заключении контракта бойца обеспечивают необходимым. Поэтому, считает Антонов, Указ даёт возможность увеличить набор контрактников.
Депутат считает Указ верным и нужным. При этом, он подчеркнул — решение о второй волне мобилизации примет государство, но, по его мнению, это в настоящее время не нужно.