Bloomberg: Швеция возглавит новую базу НАТО в финской Лапландии

НАТО усилила свое присутствие в восточных странах-членах после начала масштабной военной операции России на Украине в феврале 2022 года и сейчас, согласно Bloomberg, имеет восемь боевых групп в странах от Эстонии до Болгарии. Их возглавляют представители Канады, Италии и США, в их состав входят войска из более чем 20 стран.