Bloomberg: Швеция возглавит новую базу НАТО в финской Лапландии

«Швеция и Финляндия — соседи, у нас давняя традиция сотрудничества в области безопасности и обороны… теперь мы будем делать это в составе НАТО», — сказал в понедельник глава Минобороны Швеции Пол Йонсон.
НАТО усилила свое присутствие в восточных странах-членах после начала масштабной военной операции России на Украине в феврале 2022 года и сейчас, согласно Bloomberg, имеет восемь боевых групп в странах от Эстонии до Болгарии. Их возглавляют представители Канады, Италии и США, в их состав входят войска из более чем 20 стран.
В рамках наращивания сил Североатлантического альянса в Литве началось строительство военной базы, где к 2027 году будут размещены почти 5000 немецких солдат.
По данным местной газеты Svenska Dagbladet, Швеция для постоянного укомплектования новой базы в финской Лапландии может отправить 20−50 офицеров, а для защиты северных районов соседа может развернуть свою армейскую бригаду, которая сейчас базируется в Будене примерно в 110 километрах от финской границы.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, 5 июля были подписаны протоколы о вступлении. Финляндия официально присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция — 7 марта 2024 года.
«Рамочная страна» в составе НАТО предоставляет необходимые ресурсы (рамку), например командование и управление, обучение, инфраструктуру и вооружение. Все остальные члены НАТО затем приглашаются присоединиться с привнесением своих собственных ресурсов.