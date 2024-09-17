Депутаты самарской губдумы разошлись во мнении о награждении экс-губернатора почетным знаком

Председатель областного парламента Геннадий Котельников обратил внимание на то, что экс-глава Самарской области с 2003 года является почетным гражданином города Сент-Луис (штат Техас, США), однако не получил за это никаких поощрений. Однако, по мнению спикера, почетное звание было присвоено Константину Титову, когда американский город был побратимом Самары. Также стоит учесть, что Константин Титов возглавлял Самарскую область около 17 лет и является почетным гражданином региона, отметил Геннадий Котельников.
Однако зампред Самарской губернской думы Алексей Лескин выступил за то, чтобы отложить вопрос о награждении Константина Титова почетным знаком. По словам вице-спикера, с мая 2024 года штат Техас увеличил выпуск артиллерийских снарядов для использования против российских военных и мирных граждан РФ. Господин Лескин добавил, что поощрение почетного гражданина Сент-Луиса указанной наградой будет кощунством по отношению к участникам СВО.
В итоге депутаты губдумы не поддержали инициативу Алексея Лескина. Они поддержали большинством голосов включение Константина Титова в список из шести человек, которые, по мнению парламентариев, достойны почетного знака «Земское признание» 1 степени. В список кандидатур, согласованных на получение награды, вместе с бывшим губернатором Самарской области будут внесены в числе прочих депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Леонид Симановский.
Почетный знак Самарской губернской думы «Земское признание» I и II степеней дается за выдающиеся заслуги перед Самарской областью и ее населением в сфере законодательства. Им награждаются представители науки, образования, культуры, здравоохранения, искусства, спорта, общественности и других сфер деятельности.