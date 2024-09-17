Депутаты самарской губдумы разошлись во мнении о награждении экс-губернатора почетным знаком

Председатель областного парламента Геннадий Котельников обратил внимание на то, что экс-глава Самарской области с 2003 года является почетным гражданином города Сент-Луис (штат Техас, США), однако не получил за это никаких поощрений. Однако, по мнению спикера, почетное звание было присвоено Константину Титову, когда американский город был побратимом Самары. Также стоит учесть, что Константин Титов возглавлял Самарскую область около 17 лет и является почетным гражданином региона, отметил Геннадий Котельников.