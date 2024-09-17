В Уфе рассказали о торжествах в честь Дня республики

11 октября горожан и гостей столицы также приглашают на конно-спортивные бега и скачки на ипподроме «Акбузат». Активно будет задействована тропа здоровья «Уфимское ожерелье». Так, в обновленном парке Лесоводов состоятся открытые соревнования по скандинавской ходьбе «Быстрые башмачки». Принять участие в них может любой желающий. Также пройдут соревнования по маунтинбайку.