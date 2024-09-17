В Уфе рассказали о торжествах в честь Дня республики

Основные мероприятия, по традиции, состоятся 11 октября и начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы. Главное городское мероприятие пройдет на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Перед жителями выступят творческие коллективы города и известные артисты республики.
11 октября горожан и гостей столицы также приглашают на конно-спортивные бега и скачки на ипподроме «Акбузат». Активно будет задействована тропа здоровья «Уфимское ожерелье». Так, в обновленном парке Лесоводов состоятся открытые соревнования по скандинавской ходьбе «Быстрые башмачки». Принять участие в них может любой желающий. Также пройдут соревнования по маунтинбайку.
Ко Дню республики приурочены легкоатлетические кроссы, которые пройдут в сквере 50-летия Победы и парке «Кашкадан».
Со 2 по 10 октября учреждения по молодежной политике проведут мастер-классы, беседы, конкурсы рисунков, концертные программы.
Кроме того, в рамках подготовки ко Дню республики ведется очистка улично-дорожной сети, покос травы, мойка отбойников и шумозащитных экранов, вывоз мусора. Организованы дополнительные работы по благоустройству.
В мэрии уточнили, что в праздничные дни в городе будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе, работников пожарной охраны и спасателей.