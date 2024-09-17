Депутаты Башкирии рассмотрят ряд важных законопроектов

С докладом об итогах инвестиционной деятельности в республике перед депутатами выступит и.о. первого заместителя премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
В числе наиболее значимых законопроектов, рассматриваемых впервые, — «О внесении изменений в Кодекс РБ об административных правонарушениях». В частности, предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за неисполнение решений Главы Башкирии как руководителя оперативного штаба (в целях защиты населения и территорий от ЧС и удовлетворения потребностей Вооруженных Сил), сообщал Башинформ.
Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменения в статью 27 Закона РБ “Об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ”. Документ предусматривает продление еще на два года льгот по платежам за капремонт для одиноких пожилых граждан (либо живущих в составе семьи из неработающих пенсионеров или инвалидов I-II группы).
На заседании в Госсобрании также впервые рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Закон РБ “О приватизации государственного имущества в РБ”. В регионе намерены ввести новый способ приватизации госимущества. Речь идет о продаже по минимально допустимой цене (вместо продажи без объявления цены) — для тех случаев, когда продажа посредством публичного предложения не состоялась.
Среди наиболее актуальных законопроектов, рассматриваемых во втором и третьем чтении — «О внесении изменений в статью 6.2 Закона РБ “О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ”. Напомним, речь идет о запрете работы “наливаек” в жилой зоне в ночное время — с 23.00 до 8.00 (в многоквартирных домах или на прилегающей территории).