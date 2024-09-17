Депутаты Башкирии рассмотрят ряд важных законопроектов

Среди наиболее актуальных законопроектов, рассматриваемых во втором и третьем чтении — «О внесении изменений в статью 6.2 Закона РБ “О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ”. Напомним, речь идет о запрете работы “наливаек” в жилой зоне в ночное время — с 23.00 до 8.00 (в многоквартирных домах или на прилегающей территории).