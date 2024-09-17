Новым главой Троицка стал первый вице-мэр Волновахи

Изначально на пост мэра Троицка претендовали восемь кандидатов, один из которых вскоре снялся с выборов. На прошлой неделе депутаты выбрали из семи претендентов двоих, соперником Дмитрия Гатова был замглавы Троицкого района по ЖКХ Александр Сатьянов.
— На заседании собрания депутатов был избран глава города на новый пятилетний период. В ходе открытого голосования 20 народных избранников из 21 проголосовали за Дмитрия Гатова, — говорится в сообщении мэрии.
После заседания новый глава Троицка принял присягу и озвучил планы по работе на новом посту.
— Проблемы и векторы уже определены — дороги, сети, вода, озеленение, переселение. Понимаю, какие есть возможности по развитию города, — отметил Дмитрий Гатов.
Новый мэр Троицка — 51-летний уроженец города Коркино. Дмитрий Гатов окончил Коркинский горно-строительный техникум по специальности «горное машиностроение», а также Академию труда и социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда». Кроме того, Гатов — выпускник федеральной программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров».
В 2010 году Дмитрий Гатов стал председателем совета депутатов Коркино, а в 2016-м стал главой города. Мэром Еманжелинска был избран в ноябре 2020 года, а в 2022 году он уехал в ДНР, где занял пост первого заместителя главы администрации Волновахского района.
Напомним, предыдущий мэр Троицка Александр Виноградов свой пятилетний срок завершил, будучи в СИЗО. Бывшего градоначальника обвинили в получении взяток, в том числе, беговой дорожкой.