Новым главой Троицка стал первый вице-мэр Волновахи

В 2010 году Дмитрий Гатов стал председателем совета депутатов Коркино, а в 2016-м стал главой города. Мэром Еманжелинска был избран в ноябре 2020 года, а в 2022 году он уехал в ДНР, где занял пост первого заместителя главы администрации Волновахского района.