Глеб Никитин озвучил результаты проб воздуха после пожара на полигоне ТБО

«Пожарные, наши региональные службы, добровольцы работают в сложных условиях, проводится и проливка, и засыпание песком и грунтом. Площадь возгорания не увеличивается, то есть фактически очаг локализовали. Сейчас все силы направлены на ликвидацию. Ситуация на контроле, в причинах случившегося разберутся компетентные органы», — заверил Глеб Никитин.