Глеб Никитин озвучил результаты проб воздуха после пожара на полигоне ТБО

Согласно выводам специалистов Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не было. Сотрудники лаборатории «Экология региона» анализировали состояние воздуха в 1 км от места горения, на границе санитарно-защитной зоны и в ближайших населенных пунктах — по одному из семнадцати проверяемых показателей выявлено небольшое отклонение от нормы.
Минэкологии региона поручено проводить постоянный мониторинг атмосферного воздуха.
«Пожарные, наши региональные службы, добровольцы работают в сложных условиях, проводится и проливка, и засыпание песком и грунтом. Площадь возгорания не увеличивается, то есть фактически очаг локализовали. Сейчас все силы направлены на ликвидацию. Ситуация на контроле, в причинах случившегося разберутся компетентные органы», — заверил Глеб Никитин.
По данным на 9:00 17 сентября открытого горения на полигоне нет, продолжается активная работа по отсыпке картов, задействовано 35 единиц техники, в том числе тяжёлая бульдозерная техника для увеличения противопожарной полосы между полигоном и лесным массивом.
В Минлесхозе Нижегородской области уточнили, что перехода огня на территорию лесного фонда не допущено. По периметру примыкания полигона к землям лесного фонда проводится расширение минерализованной полосы, организовано круглосуточное дежурство лесопожарных команд на пожарных автоцистернах.
Как сообщалось ранее, пожар вблизи н.п. Скородум Городецкого округа произошёл вечером 15 сентября. Его площадь ориентировочно составляет 35 тыс.кв.м.
В тушении возгорания на территории полигона ТБО АО «Ситиматик — Нижний Новгород» в Городецком округе задействованы необходимые силы и средства с учётом задач: 37 единиц техники, в том числе от МЧС — девять единиц техники, от регионального Минлесхоза — две единицы инженерной техники. Организован штаб для недопущения новых очагов огня.
В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора уточнили, что организовано исследование воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.
Жителям при появлении запаха гари рекомендовано избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, при выходе на улицу использовать маски и респираторы.
В помощь пожарным собран волонтёрский отряд.
Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, объект проверялся несколько недель назад, были выявлены серьёзные нарушения.
Напомним, многочисленные нарушения на Балахнинском и Городецком полигонах ТКО в Нижегородской области были выявлены и в 2021 году. Отбор проб показал превышения концентрации загрязняющих веществ над фоновыми по нефтепродуктам, меди, свинцу, никелю, цинку, нитратам и нитритам.
Предприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв).
Ущерб почвам от деятельности Городецкого полигона ТКО оценён в 28,9 млн рублей..