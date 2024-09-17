Участник программы «Время героев» стал сенатором от Курской области

«Алексей Кондратьев наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа Курской области. Сегодня подписал соответствующее постановление», — говорится в публикации.
Гвардии полковник Кондратьев — ветеран боевых действий и участник программы «Время героев». С первого дня вторжения ВСУ в Курскую область он принимает участие в эвакуации мирных жителей, отметил Смирнов.
«Время героев» — кадровая программа для ветеранов и участников специальной военной операции. Ее запустили по распоряжению президента Владимира Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин утвердил порядок стажировки участниками программы в Госдуме и аппарате Думы.
Ранее представителем в Совете Федерации от исполнительной власти Курской области был 80-летний Григорий Рапота. Срок его полномочий истек в сентябре.