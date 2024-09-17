Участник программы «Время героев» стал сенатором от Курской области

«Время героев» — кадровая программа для ветеранов и участников специальной военной операции. Ее запустили по распоряжению президента Владимира Путина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин утвердил порядок стажировки участниками программы в Госдуме и аппарате Думы.