Потенциальный масочный режим и рост численности ВС РФ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 17 сентября проведет совещание по экономическим вопросам.
Также у главы государства в течение дня ожидается несколько закрытых встреч.
Контакты российского лидера и главы МИД КНДР Цой Сон Хи на этой неделе не планируются.
Об увеличении численности ВС России
Численность ВС России увеличили из-за угроз для страны и враждебности Запада: «Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах».
О ситуации в Курской области
Кремль не получал обращений от жителей временно занятого украинскими формированиями города Суджи в Курской области: «Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет».
О возможности введения масочного режима
Путин не обсуждал с главой Роспотребнадзора Анной Поповой возможность возвращения повсеместного масочного режима на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом: «Нет, это никак не обсуждалось».
Решение насчет того, будет ли российский лидер вакцинироваться от гриппа, зависит от рекомендаций специалистов: «Не могу ответить на этот вопрос. Это все-таки личная информация. Это будет зависеть от рекомендаций специалистов».
О блокировке аккаунтов российских СМИ
Блокировка Meta аккаунтов российских СМИ избирательна, недопустима и осложняет перспективы нормализации отношений с компанией: «Мы чрезвычайно негативно к этому относимся».
Об искусственном интеллекте
Введение ответственности за использование сгенерированного искусственным интеллектом голоса необходимо провести как можно быстрее: «К сожалению, эти технологии активно используются с преступными целями, поэтому, конечно, введение ответственности за это — абсолютно логичный шаг».