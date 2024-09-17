Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потенциальный масочный режим и рост численности ВС РФ. Темы брифинга Пескова

Увеличение численности ВС России, возможность введения повсеместного масочного режима на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также блокировка Meta (владеет Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) аккаунтов российских СМИ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 17 сентября проведет совещание по экономическим вопросам.

Также у главы государства в течение дня ожидается несколько закрытых встреч.

Контакты российского лидера и главы МИД КНДР Цой Сон Хи на этой неделе не планируются.

Об увеличении численности ВС России

Численность ВС России увеличили из-за угроз для страны и враждебности Запада: «Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах».

О ситуации в Курской области

Кремль не получал обращений от жителей временно занятого украинскими формированиями города Суджи в Курской области: «Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет».

О возможности введения масочного режима

Путин не обсуждал с главой Роспотребнадзора Анной Поповой возможность возвращения повсеместного масочного режима на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом: «Нет, это никак не обсуждалось».

Решение насчет того, будет ли российский лидер вакцинироваться от гриппа, зависит от рекомендаций специалистов: «Не могу ответить на этот вопрос. Это все-таки личная информация. Это будет зависеть от рекомендаций специалистов».

О блокировке аккаунтов российских СМИ

Блокировка Meta аккаунтов российских СМИ избирательна, недопустима и осложняет перспективы нормализации отношений с компанией: «Мы чрезвычайно негативно к этому относимся».

Об искусственном интеллекте

Введение ответственности за использование сгенерированного искусственным интеллектом голоса необходимо провести как можно быстрее: «К сожалению, эти технологии активно используются с преступными целями, поэтому, конечно, введение ответственности за это — абсолютно логичный шаг».

Песков Дмитрий