СМИ: бюро Национального собрания утвердило процедуру импичмента Макрона

Партия выступила с этой инициативой после того, как глава государства исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение выдвинули в соответствии со статьей 68 французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении им своих обязанностей. Резолюцию поддержал 81 депутат от блока левых «Новый народный фронт», из них 72 парламентария от партии «Непокорившаяся Франция», а также зеленые и несколько других депутатов из группы «Левые демократы и республиканцы».