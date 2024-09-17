Песков: увеличение численности армии — ответ на растущие угрозы

По данным Global Firepower, Россия занимает четвертое место в мире по численности военнослужащих, насчитывая 1 320 000 человек, наравне с КНДР. В первой десятке также армии Украины, Пакистана, Ирана, Южной Кореи и Вьетнама. Отмечается, что речь идет только о готовых к бою солдатах, без учета запасников.