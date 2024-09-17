В декабре в семи муниципальных округах Омской области пройдут выборы

"Сегодня на комитете рассмотрели инициативы еще 17 районов, присоединяющихся к этому процессу. Это шаг к формированию единой системы местного самоуправления, — рассказала в своем телеграм-канале министр внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова. — Такие изменения помогут устранить дублирование функций, консолидировать все ресурсы, улучшить налоговый учет и сократить объем отчетности, что, в свою очередь, повысит результативность управления территориями. Это также создаст условия для более эффективного финансирования и привлечения средств из вышестоящих бюджетов для реализации национальных проектов.