В декабре в семи муниципальных округах Омской области пройдут выборы. Сначала избиратели определят состав нового Совета депутатов. После этого народные избранники выберут глав муниципальных округов.
Досрочная избирательная кампания связана с изменением статуса — муниципальными округами стали бывшие районы. Напомним, пока по этому пути пошли Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский. Однако в дальнейшем масштабная реформа ждет все районы Омской области.
"Сегодня на комитете рассмотрели инициативы еще 17 районов, присоединяющихся к этому процессу. Это шаг к формированию единой системы местного самоуправления, — рассказала в своем телеграм-канале министр внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова. — Такие изменения помогут устранить дублирование функций, консолидировать все ресурсы, улучшить налоговый учет и сократить объем отчетности, что, в свою очередь, повысит результативность управления территориями. Это также создаст условия для более эффективного финансирования и привлечения средств из вышестоящих бюджетов для реализации национальных проектов.
Как заверила министр, районам окажут помощь в проведении выборов.