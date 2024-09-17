CNN сообщил о дефиците у Пентагона запасов оружия для Украины

Помимо этого американские военные опасаются, что если выполнить все пожелания Владимира Зеленского, то это приведет к снижению запасов, необходимых для поддержания обороноспособности самих Соединенных Штатов. Из-за этого происходит планомерное снижение объемов поставок. Если в 2022—2023 годах Пентагон регулярно направлял Украине пакеты стоимостью $600−800 млн, то теперь речь идет о суммах в $125−400 млн.