США сокращают размеры военной помощи Украине из-за уменьшения собственных запасов, сообщает CNN со ссылкой на собеседников в Пентагоне и американской администрации. По их словам, есть проблемы с тем, чтобы потратить выделенные Белым домом $6 млрд, поскольку после двух лет военных действий производители не успевают выполнять украинские запросы.
Основная проблема — 155-миллиметровые снаряды и системы ПВО Patriot. Так, например, до 2022 года США ежемесячно производили около 15 тыс. снарядов. Сейчас, после открытия новых предприятий, этот показатель вырос до 40 тыс.
Помимо этого американские военные опасаются, что если выполнить все пожелания Владимира Зеленского, то это приведет к снижению запасов, необходимых для поддержания обороноспособности самих Соединенных Штатов. Из-за этого происходит планомерное снижение объемов поставок. Если в 2022—2023 годах Пентагон регулярно направлял Украине пакеты стоимостью $600−800 млн, то теперь речь идет о суммах в $125−400 млн.
Впрочем, как указал один из собеседников CNN, в Вашингтоне все-таки пытаются объявлять о новых мерах по поддержке Киева хотя бы раз в две недели, чтобы поддерживать моральный дух украинцев.
Министр обороны России Андрей Белоусов в июне предупреждал главу Пентагона об опасности дальнейшей эскалации из-за продолжения поставок Украине американского оружия. До этого Москва неоднократно указывала Вашингтону на вероятность обострения ситуации на Украине из-за поставок в страну вооружения.