Радий Хабиров: «Наша республика — пример многообразия»

Радий Хабиров отметил в соцсетях, что Башкортостан плотно работает с этими государствами, реализуя совместные проекты, а также имея общее прошлое и историю.
— Мы в Башкортостане любим говорить, что сила — в единстве, а единство — в многообразии. Наша республика — пример такого многообразия, причём очень сильного, сплочённого, — написал Радий Фаритович. — У нас есть чему поучиться — как вместе преодолевать сложности, как развиваться, жить и радоваться жизни.
Глава республики подчеркнул, что главной целью мероприятия является обсуждение вопросов гуманитарного взаимодействия, сотрудничество в областях науки, информации, культуры, спорта, туризма и работы с молодежью.
— Каждая страна, которая представлена сегодня на форуме, вносит свой вклад в общую мировую культуру, и конечно, в культуру стран СНГ. И наша задача — сохранять и развивать это богатство, взаимно дополнять друг друга, уважая самобытность и суверенитет этих государств, — написал он.
Также Радий Хабиров выразил благодарность председателю правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, полномочного посла Азербайджана в России, композитора и певца Полада Бюльбюль оглы и сопредседателя правления фонда, спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого за решение провести форум в Уфе.