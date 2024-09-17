Радий Хабиров: «Наша республика — пример многообразия»

— Мы в Башкортостане любим говорить, что сила — в единстве, а единство — в многообразии. Наша республика — пример такого многообразия, причём очень сильного, сплочённого, — написал Радий Фаритович. — У нас есть чему поучиться — как вместе преодолевать сложности, как развиваться, жить и радоваться жизни.