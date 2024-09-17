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Радий Хабиров: «Наша республика — пример многообразия»

В столице Башкирии проходит XVII Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ. Участие в нем принимают представители Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана.

Источник: РИА "Новости"

Радий Хабиров отметил в соцсетях, что Башкортостан плотно работает с этими государствами, реализуя совместные проекты, а также имея общее прошлое и историю.

— Мы в Башкортостане любим говорить, что сила — в единстве, а единство — в многообразии. Наша республика — пример такого многообразия, причём очень сильного, сплочённого, — написал Радий Фаритович. — У нас есть чему поучиться — как вместе преодолевать сложности, как развиваться, жить и радоваться жизни.

Глава республики подчеркнул, что главной целью мероприятия является обсуждение вопросов гуманитарного взаимодействия, сотрудничество в областях науки, информации, культуры, спорта, туризма и работы с молодежью.

— Каждая страна, которая представлена сегодня на форуме, вносит свой вклад в общую мировую культуру, и конечно, в культуру стран СНГ. И наша задача — сохранять и развивать это богатство, взаимно дополнять друг друга, уважая самобытность и суверенитет этих государств, — написал он.

Также Радий Хабиров выразил благодарность председателю правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, полномочного посла Азербайджана в России, композитора и певца Полада Бюльбюль оглы и сопредседателя правления фонда, спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого за решение провести форум в Уфе.

СНГ