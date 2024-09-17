Игорь Кобзев: Работа с людьми должна быть ежедневной

«Результат исторический, им можно гордиться. Но, победа — не повод почивать на лаврах. Это, скорее, повод засучить рукава и еще больше работать. Потому что нам дан большой аванс доверия от жителей Иркутской области. 75,5% мандатов — это квалифицированное большинство муниципальной власти. На нас вся ответственность — целиком и полностью. Спрос будет тоже, в первую очередь, именно с нас», — подчеркнул Игорь Кобзев.