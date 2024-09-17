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Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз за более чем 40 лет, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней безопасности США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в разговоре с Politico.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самым сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который я видел за более чем 40 лет работы в правоохранительных органах, в области внутренней и национальной безопасности», — сказал он.

Как отметил Коэн, безопасность Штатов сталкивается с физическими угрозами и угрозами в киберпространстве как из-за границы, так и от факторов, действующих на территории страны. Он также обратил внимание, что сейчас злоумышленники «полностью овладели силой, которой обладает интернет».

Бывший высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что сотрудники сил безопасности и правоохранительных органов медленно адаптируются к этим изменениям.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. На последнего совершили уже две попытки покушения.

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