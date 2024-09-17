Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США

«Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самым сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который я видел за более чем 40 лет работы в правоохранительных органах, в области внутренней и национальной безопасности», — сказал он.
Как отметил Коэн, безопасность Штатов сталкивается с физическими угрозами и угрозами в киберпространстве как из-за границы, так и от факторов, действующих на территории страны. Он также обратил внимание, что сейчас злоумышленники «полностью овладели силой, которой обладает интернет».
Бывший высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что сотрудники сил безопасности и правоохранительных органов медленно адаптируются к этим изменениям.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. На последнего совершили уже две попытки покушения.