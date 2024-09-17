Politico узнало, что Залужный счел вторжение в Курскую область авантюрой

В частности, он указывал, что не было четкого плана — что украинские военные будут делать после того, как прорвут оборону на границе Украины и России и создадут плацдарм. Источники сообщили, что Залужный задавался вопросом — вот создадите вы плацдарм, а что дальше? «Он так и не получил четкого ответа от Зеленского», — сообщил один из источников. «Он чувствовал, что это была авантюра», — пересказал настроение Залужного он.