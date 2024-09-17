Politico узнало, что Залужный счел вторжение в Курскую область авантюрой

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступал против вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, которые говорили об этом анонимно.
В частности, он указывал, что не было четкого плана — что украинские военные будут делать после того, как прорвут оборону на границе Украины и России и создадут плацдарм. Источники сообщили, что Залужный задавался вопросом — вот создадите вы плацдарм, а что дальше? «Он так и не получил четкого ответа от Зеленского», — сообщил один из источников. «Он чувствовал, что это была авантюра», — пересказал настроение Залужного он.
Другим выступившим против вторжения был командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов. Он, по данным Politico, возражал потому, что считал, что его бригада может «оказаться слишком уязвимой на территории России», а потери могут быть очень большими.
Обсуждение операции проходило в начале 2024 года, пишет Politico. После этого и Залужный и Ишкулов были отстранены — Залужный — 8 февраля, а Эмиля Ишкулова — в конце июля. «Украинская правда» писала, что по ее данным, он выступил против выполнения задачи, которая была несоизмерима с силами бригады.
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