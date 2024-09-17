Депутат от Ростовской области Абрамченко стала вице-спикером Госдумы

Депутаты Государственной думы РФ избрали Викторию Абрамченко вице-спикером нижней палаты. Голосование прошло во вторник, 17 сентября.
Виктория Абрамченко до мая 2023 года работала вице-премьером Правительства России, однако не вошла в новый состав. Параллельно депутат от одномандатного избирательного округа № 152 Виталий Кушнарёв сложил с себя полномочия для перехода на должность заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области.
Выборы в округе прошли восьмого сентября. Виктория Абрамченко набрала 75,73% голосов избирателей. Её мандат включает в себя Первомайский и часть Ворошиловского районов Ростова-на-Дону, Новочеркасск и Аксайский район.