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Депутат от Ростовской области Абрамченко стала вице-спикером Госдумы

Она была избрана на дополнительных выборах восьмого сентября.

Депутаты Государственной думы РФ избрали Викторию Абрамченко вице-спикером нижней палаты. Голосование прошло во вторник, 17 сентября.

Виктория Абрамченко до мая 2023 года работала вице-премьером Правительства России, однако не вошла в новый состав. Параллельно депутат от одномандатного избирательного округа № 152 Виталий Кушнарёв сложил с себя полномочия для перехода на должность заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области.

Выборы в округе прошли восьмого сентября. Виктория Абрамченко набрала 75,73% голосов избирателей. Её мандат включает в себя Первомайский и часть Ворошиловского районов Ростова-на-Дону, Новочеркасск и Аксайский район.