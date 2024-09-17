Депутат от Ростовской области Абрамченко стала вице-спикером Госдумы

Виктория Абрамченко до мая 2023 года работала вице-премьером Правительства России, однако не вошла в новый состав. Параллельно депутат от одномандатного избирательного округа № 152 Виталий Кушнарёв сложил с себя полномочия для перехода на должность заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области.