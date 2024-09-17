Утверждены три вице-губернатора Самарской области

«Михаила Андреевича вы знаете давно по совместной работе, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к депутатскому корпусу, — человек очень ответственный, вдумчивый и самое главное всегда работает на результат. С Михаилом Андреевичем мы работаем последние несколько месяцев как коллеги. Я вижу, что он способен на масштабные изменения, которые необходимы во многих сферах Самарской области, а также на позитивные изменения в качестве нашей работы», — подчеркнул руководитель области.