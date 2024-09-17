В омской мэрии изменится структура

Сегодня комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка рассмотрел предлагаемые мэрией изменения в структуре администрации Омска. Изменения два.
Во-первых, директор департамента строительства лишается должности заместителя мэра, сам департамент уходит в подчинение другому заму.
Во-вторых, директор департамента правового обеспечения Олег Баланов, напротив, приобретает статус вице-мэра. В его подчинение также переходят департамент контроля и управление финансового контроля.
Изменения, вероятно, обусловлены текущей ситуацией — на данный момент кресло главы депстроя вакантно. Сначала в отставку ушел глава департамента Михаил Веселов, а в августе и его зам в статусе ИО Михаил Сизов.
Профильный комитет предлагаемые мэрией изменения одобрил. Сейчас новую структуру мэрии должны утвердить депутаты Омского горсовета.