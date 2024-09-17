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В омской мэрии изменится структура

Соответствующие поправки уже одобрил профильный комитет Омского горсовета.

Сегодня комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка рассмотрел предлагаемые мэрией изменения в структуре администрации Омска. Изменения два.

Во-первых, директор департамента строительства лишается должности заместителя мэра, сам департамент уходит в подчинение другому заму.

Во-вторых, директор департамента правового обеспечения Олег Баланов, напротив, приобретает статус вице-мэра. В его подчинение также переходят департамент контроля и управление финансового контроля.

Изменения, вероятно, обусловлены текущей ситуацией — на данный момент кресло главы депстроя вакантно. Сначала в отставку ушел глава департамента Михаил Веселов, а в августе и его зам в статусе ИО Михаил Сизов.

Профильный комитет предлагаемые мэрией изменения одобрил. Сейчас новую структуру мэрии должны утвердить депутаты Омского горсовета.