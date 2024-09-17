Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму

В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было. Пятипроцентный барьер в республике преодолели три партии, сообщал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за «Единую Россию» проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.