Константинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму

«Активность была хорошая. Нетрадиционную для местных выборов успешность выборной кампании мы связываем с тем, что люди увидели результаты работы всех органов власти. Преобразования за последние 5−10 лет настолько масштабны и значительны, что градус доверия к власти находится на высоком уровне — выше даже, чем в 2014 году».
По его словам, в составе крымской команды власти сохранили самых эффективных. А там, где произошли замены, депутатские кресла в ряде случаев заняли участники СВО, ветераны Афганской войны, волонтеры, общественники — «все неравнодушные и активные люди».
«Мы точно понимаем новые рубежи, что хотим еще сделать. Вопросы безопасности. Неурегулированность вопроса с признанием Крыма — мы хотим добиться, чтобы весь мир признал Крым российским. Очень серьезная задача — повысить уровень влияния депутатского корпуса на решение проблем людей», — перечислил спикер крымского парламента.
Также, по словам Константинова, в числе приоритетных задач — строительство новых школ и решение вопросов здравоохранения.
«Более 20 школ новых не хватает, порядка 200 нуждаются в капремонте. Дошкольное образование — тоже еще остаются вопросы. По здравоохранению я ставил вопрос таким образом, чтобы сконцентрироваться на качестве медицинских услуг, проблеме с персоналом», — перечислил председатель госсовета.
В Крыму, как и во всех остальных регионах РФ, с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%. Нарушений зафиксировано не было. Пятипроцентный барьер в республике преодолели три партии, сообщал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за «Единую Россию» проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.