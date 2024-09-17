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Губернатор Глеб Никитин сообщил о локализации пожара на Городецком полигоне

Пожар на Городецком мусорном полигоне регоператора «Ситиматик — НН» локализован, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, сейчас все силы направлены на ликвидацию возгорания.

Источник: РИА "Новости"

Пожар случился на Городецком полигоне вечером 15 сентября, там загорелся мусор. Изначально площадь возгорания составляла 8 тыс. кв. м, к обеду 16 сентября она выросла до 35 тыс. кв. м. К утру 17 сентября площадь пожара не изменилась, сообщили в МЧС. Анализ проб воздуха, взятых в километре от полигона, выявил небольшое отклонение от нормы по одному из 17 показателей.

Ранее Росприроднадзор обнаружил, что на этом полигоне превышена максимальная высота навала отходов, а мусор складируется за его пределами. Возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении леса из-за фильтрата, который вытекает за границы полигона.

МЧС