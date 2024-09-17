Onet узнал о ссоре Зеленского и главы польского МИДа на встрече в Киеве

За последние месяцы Сикорский сделал несколько громких заявлений по Украине. Так, на прошлой неделе он в разговоре с пранкерами заявил о нежелании Польши защищать Украину, хотя не исключил такой возможности, если фронт начнет рушиться. Позднее он раскритиковал нежелание украинских властей принимать закон о мобилизации раньше, а также удивился большому количеству украинских мужчин в Польше. «Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?» — задался он вопросом.