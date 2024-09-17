По их словам, каждая эскалация со стороны Запада — от поставки HIMARS до кассетных боеприпасов, танков Abrams, F-16 и ATACM — «приближает мир к грани Армагеддона». «Их [западных стран] логика, похоже, такова, что если вы подстрекаете медведя пять раз, а он не реагирует, то можно подзадорить его еще сильнее в шестой раз. Такая стратегия могла бы быть разумной, если бы у медведя не было зубов», — утверждают авторы статьи.