Bloomberg: 1 трлн долларов в год недостаточно, чтобы США обогнали Россию и Китай

Большая часть этих средств (а, по некоторым оценкам, около половины) уходит на расходы на персонал, причем они могут повыситься, поскольку в США становится все труднее набирать рекрутов. К тому же интеграции новых возможностей препятствует громоздкий и дорогостоящий процесс набора. А поскольку США являются глобальной державой, их силы рассредоточены по многим регионам, в то время как Россия или Китай могут сосредоточиться в основном на одном — Европе и Тихом океане соответственно.