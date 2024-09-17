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Bloomberg: 1 трлн долларов в год недостаточно, чтобы США обогнали Россию и Китай

Кажется невероятным, что США могут испытывать нехватку средств на оборону при военном бюджете, который приближается к 1 трлн долларов. Хотя он составляет около 3% ВВП страны, некоторые сенаторы настаивают на его повышении до 5% ВВП.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AFP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Bloomberg, Россия втянута в долгую ожесточенную борьбу с Западом на Украине. Усиление военной мощи и накопление продовольственных запасов и энергоресурсов Китаем говорят о том, что Си Цзиньпин переводит страну на военные рельсы. Северная Корея совершенствует свои ядерные и ракетные арсеналы. Иран и его прокси активничают на Ближнем Востоке и контролируют соседние морские пути. А США вместо того, чтобы вооружаться, изо всех сил пытаются сохранить (недостаточную!) военную мощь которой пока обладают.

Пентагон реализует многолетний проект по модернизации национального ядерного арсенала. Однако по всем трем пунктам этой программы (бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и подводные лодки с баллистическими ракетами) Пентагон уже отстал по срокам и превысил бюджет.

США испытывают трудности с обновлением ракетных шахт и другой крайне важной инфраструктуры.

В предстоящие годы Америке будет трудно: надо не допустить истощения своего ядерного арсенала в то время как ей, возможно, понадобится больше ядерного оружия для поддержания сдерживания в мире, в котором силы России и Китая соперничают с ее собственными.

У обычных вооруженных сил США наблюдаются схожие проблемы.

Военно-морской флот выводит из состава 17 кораблей материально-технического обеспечения, что только больше напряжет флот, который и так слишком мал для выполнения сложной глобальной миссии. Американскому флоту, чтобы сохранить подводное господство над Китаем, нужно больше атомных ударных подводных лодок. Однако у него возникают проблемы даже с поддержанием в строю существующих субмарин из-за недостаточного технического обслуживания в дряхлеющей судостроительной промышленности.

И ситуация становится только хуже. Многие корабли, подводные лодки и самолеты эпохи Рональда Рейгана приближаются к «пенсионному возрасту» или уже превысили его. В большинстве случаев их замена станет возможна не ранее 2030-х годов.

На разработку креативных концепций ведения боевых действий, которые военные службы разрабатывают для интенсивной борьбы с Китаем, потребуется время. Речь, например, идет об инициативах Agile Combat Employment ВВС («Гибкое боевое применение») или Multi-Domain Operations (многопрофильные армейские операции).

Таким образом, в конце этого десятилетия, когда вооруженные силы Китая будут готовы к потенциальному столкновению с Тайванем, Америка столкнется с нехваткой огневой мощи.

Но как США могут не справиться с обороной, если их военный бюджет приближается к 1 трлн долларов?

На сегодняшний день США тратят на оборонные цели примерно 3% своего ВВП. Это минимальный показатель со времен Второй мировой войны.

Большая часть этих средств (а, по некоторым оценкам, около половины) уходит на расходы на персонал, причем они могут повыситься, поскольку в США становится все труднее набирать рекрутов. К тому же интеграции новых возможностей препятствует громоздкий и дорогостоящий процесс набора. А поскольку США являются глобальной державой, их силы рассредоточены по многим регионам, в то время как Россия или Китай могут сосредоточиться в основном на одном — Европе и Тихом океане соответственно.

В итоге возникает ряд опасных дилемм. Пентагон вынужден мириться с болезненными компромиссами между модернизацией ядерных и обычных сил.

Хотя слабость в последней области может повысить вероятность катастрофической эскалации в первой.

Военным не хватает денег на развитие потенциала, который может привести к победе в войне, назревающей через десять лет, и одновременно на пополнение арсенала на случай конфликтов, которые могут возникнуть в любой момент. Оборонная стратегия США страдает от бесплодной конкуренции между настоящим и будущим.

В отчете двухпартийной комиссии по национальной оборонной стратегии говорится, что США могут проиграть следующую войну между великими державами, возможно, из-за того, что через несколько дней войны у них закончатся жизненно важные боеприпасы или они не смогут заменить корабли, самолеты и другие средства, которые потребуются в таком конфликте в огромных количествах.

По мнению Роджера Уикера, члена сенатского комитета по вооруженным силам, восстановление запаса прочности потребует увеличения расходов на оборону до 5% ВВП.

По сегодняшним меркам эта цифра кажется устрашающей, хотя она меньше 7,5% ВВП, которые США в среднем тратили во время холодной войны, 6% ВВП — после вхождения советских войск в Афганистан или 14% ВВП — после начала Корейской войны.

Такое увеличение потребовало бы повышения налогов, сокращения социальных выплат или того и другого вместе — политически токсичный пакет мер, который ни Харрис, ни Трамп не поддерживают.

Как показывает история, США недополучают средства на оборону до тех пор, пока не пострадают от какого-нибудь стратегического шока — будь то Корея, Афганистан или даже Перл-Харбор или 11 сентября, — который показывает, насколько «смертоносными» стали их противники.

Согласно Bloomberg, настало время для более серьезных дебатов о расходах на национальную безопасность, чтобы Америка не испытала еще большую боль от сползания к военной несостоятельности.

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