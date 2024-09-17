Bloomberg: 1 трлн долларов в год недостаточно, чтобы США обогнали Россию и Китай

Согласно Bloomberg, Россия втянута в долгую ожесточенную борьбу с Западом на Украине. Усиление военной мощи и накопление продовольственных запасов и энергоресурсов Китаем говорят о том, что Си Цзиньпин переводит страну на военные рельсы. Северная Корея совершенствует свои ядерные и ракетные арсеналы. Иран и его прокси активничают на Ближнем Востоке и контролируют соседние морские пути. А США вместо того, чтобы вооружаться, изо всех сил пытаются сохранить (недостаточную!) военную мощь которой пока обладают.
США испытывают трудности с обновлением ракетных шахт и другой крайне важной инфраструктуры.
В предстоящие годы Америке будет трудно: надо не допустить истощения своего ядерного арсенала в то время как ей, возможно, понадобится больше ядерного оружия для поддержания сдерживания в мире, в котором силы России и Китая соперничают с ее собственными.
Военно-морской флот выводит из состава 17 кораблей материально-технического обеспечения, что только больше напряжет флот, который и так слишком мал для выполнения сложной глобальной миссии. Американскому флоту, чтобы сохранить подводное господство над Китаем, нужно больше атомных ударных подводных лодок. Однако у него возникают проблемы даже с поддержанием в строю существующих субмарин из-за недостаточного технического обслуживания в дряхлеющей судостроительной промышленности.
На разработку креативных концепций ведения боевых действий, которые военные службы разрабатывают для интенсивной борьбы с Китаем, потребуется время. Речь, например, идет об инициативах Agile Combat Employment ВВС («Гибкое боевое применение») или Multi-Domain Operations (многопрофильные армейские операции).
Таким образом, в конце этого десятилетия, когда вооруженные силы Китая будут готовы к потенциальному столкновению с Тайванем, Америка столкнется с нехваткой огневой мощи.
Но как США могут не справиться с обороной, если их военный бюджет приближается к 1 трлн долларов?
Большая часть этих средств (а, по некоторым оценкам, около половины) уходит на расходы на персонал, причем они могут повыситься, поскольку в США становится все труднее набирать рекрутов. К тому же интеграции новых возможностей препятствует громоздкий и дорогостоящий процесс набора. А поскольку США являются глобальной державой, их силы рассредоточены по многим регионам, в то время как Россия или Китай могут сосредоточиться в основном на одном — Европе и Тихом океане соответственно.
Хотя слабость в последней области может повысить вероятность катастрофической эскалации в первой.
Военным не хватает денег на развитие потенциала, который может привести к победе в войне, назревающей через десять лет, и одновременно на пополнение арсенала на случай конфликтов, которые могут возникнуть в любой момент. Оборонная стратегия США страдает от бесплодной конкуренции между настоящим и будущим.
В отчете двухпартийной комиссии по национальной оборонной стратегии говорится, что США могут проиграть следующую войну между великими державами, возможно, из-за того, что через несколько дней войны у них закончатся жизненно важные боеприпасы или они не смогут заменить корабли, самолеты и другие средства, которые потребуются в таком конфликте в огромных количествах.
По сегодняшним меркам эта цифра кажется устрашающей, хотя она меньше 7,5% ВВП, которые США в среднем тратили во время холодной войны, 6% ВВП — после вхождения советских войск в Афганистан или 14% ВВП — после начала Корейской войны.
Такое увеличение потребовало бы повышения налогов, сокращения социальных выплат или того и другого вместе — политически токсичный пакет мер, который ни Харрис, ни Трамп не поддерживают.
Как показывает история, США недополучают средства на оборону до тех пор, пока не пострадают от какого-нибудь стратегического шока — будь то Корея, Афганистан или даже Перл-Харбор или 11 сентября, — который показывает, насколько «смертоносными» стали их противники.
Согласно Bloomberg, настало время для более серьезных дебатов о расходах на национальную безопасность, чтобы Америка не испытала еще большую боль от сползания к военной несостоятельности.