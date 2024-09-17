Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе Башкирии вручили медаль за развитие гуманитарного сотрудничества

Главе Башкирии вручили медаль за развитие гуманитарного сотрудничества.

10

Высокую оценку уровню организации XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ во время пленарного заседания дал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой. Он вручил Главе Башкортостана медаль «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества». Радий Хабиров стал первым обладателем такой награды среди руководителей регионов России.

«На гостеприимной земле Башкортостана уже много столетий бок о бок живут народы самых разных этносов и религий. Тюркские народы и их традиции — это неотъемлемая часть многонациональной российской культуры, которая помогает развивать нашу общую культурную среду. Россия — пример того, как между собой могут уживаться представители самых разных национальностей. При таком многообразии, суверенитете культурного, этнического и государственного развития нашим странам, конечно же, необходимо взаимодействовать. Очень важно, чтобы у нашего общего пространства было будущее. География — это судьба. Мы соседи, живём рядом, у нас много общих интересов и вопросов, которые нужно решать сообща».

подчеркнул Михаил Швыдкой

Посол Азербайджана в России, председатель правления МФГС Полад Бюльбюль оглы поблагодарил руководство Башкортостана за планомерное укрепление сотрудничества.

— Атмосфера гостеприимства башкирского народа формировалась в течение многих веков. Уфе в этом году исполнилось 450 лет. Здесь бережно хранят память героев, среди которых не только башкиры. Это Герои Советского Союза, которые ценой своей жизни дали нам возможность жить дальше, — отметил Полад Бюльбюль оглы. — Глава Башкортостана очень внимательно относится к вопросам культуры, народной памяти. Считаю, что уважать свои корни, национальную гордость, культуру очень важно для дальнейшего развития региона.

Приветственный адрес участникам форума также направил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев:

«В нынешнем году Россия председательствует в Содружестве. Это свидетельствует о значительной роли России в сохранении и дальнейшем развитии общего гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств. Символично также, что это знаковое событие проходит в городе Уфе, отмечающем в 2024 году 450-летие и являющимся столицей одного из регионов России — Башкортостана, который необычайно богат своим культурным и историческим прошлым. Научные, образовательные, творческие и просто человеческие связи на пространстве Содружества имеют многовековую историю. Они сохраняются и развиваются в наши дни. Эти связи опираются на богатые исторические традиции, культурную общность и дружбу народов стран СНГ, — говорится в приветствии. — Отрадно отметить, что ставшие доброй традицией ежегодные форумы научной и творческой интеллигенции являются одной из важных площадок сотрудничества для диалога по ключевым вопросам гуманитарного сотрудничества, профессионального общения, выработки новых стратегий, инициатив и инновационных проектов. Уверен, что форум внесёт значимый вклад в объединение потенциала творческого и научного сообщества по формированию общего гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств. Желаю всем участникам форума успешной и плодотворной работы, неисчерпаемого вдохновения, новых творческих и научных достижений».

В завершение торжественного открытия форума Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды. Так, ордена Дружбы народов удостоен Михаил Швыдкой, а звания «Народный артист Республики Башкортостан» — Полад Бюльбюль оглы. Почётную грамоту республики получил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Иксанов.