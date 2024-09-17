Главе Башкирии вручили медаль за развитие гуманитарного сотрудничества.

«В нынешнем году Россия председательствует в Содружестве. Это свидетельствует о значительной роли России в сохранении и дальнейшем развитии общего гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств. Символично также, что это знаковое событие проходит в городе Уфе, отмечающем в 2024 году 450-летие и являющимся столицей одного из регионов России — Башкортостана, который необычайно богат своим культурным и историческим прошлым. Научные, образовательные, творческие и просто человеческие связи на пространстве Содружества имеют многовековую историю. Они сохраняются и развиваются в наши дни. Эти связи опираются на богатые исторические традиции, культурную общность и дружбу народов стран СНГ, — говорится в приветствии. — Отрадно отметить, что ставшие доброй традицией ежегодные форумы научной и творческой интеллигенции являются одной из важных площадок сотрудничества для диалога по ключевым вопросам гуманитарного сотрудничества, профессионального общения, выработки новых стратегий, инициатив и инновационных проектов. Уверен, что форум внесёт значимый вклад в объединение потенциала творческого и научного сообщества по формированию общего гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств. Желаю всем участникам форума успешной и плодотворной работы, неисчерпаемого вдохновения, новых творческих и научных достижений».