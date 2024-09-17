Володин пригрозил Западу ответом мощным оружием при ударах по российским городам

В рамках сессии депутатам, возможно, предстоит изучить и инициативу по созданию легальных криптобирж в России, которая пока находится на уровне обсуждения между Минфином и Центробанком. Кроме того, осенью собирались рассмотреть вопрос о появлении «российской полки» в каждом магазине, то есть законопроект о приоритетном предложении отечественных товаров, и введение запрета на рекламные обзвоны россиян. При этом за день до первого пленарного заседания в ГД внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету и мошенничество с использованием дипфейков.