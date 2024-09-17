Текущая ситуация
В статье индийского издания NewsX приводится комментарий офицера ВСУ, говорившего с прессой на условиях анонимности. Он раскритиковал решение командования удерживать позиции в таких районах, как Невельское (село в Покровском районе), учитывая значительные потери в других местах, например в Горняке (город в Покровском районе). «Мы не планируем продвигаться к Донецку в ближайшее время, так зачем мы удерживаем позиции возле Невельского, если теряем Горняк?» — задается он вопросом. Он считает, что с точки зрения стратегии важнее отступить и сохранить ресурсы, чем рисковать дальнейшими потерями, удерживая текущие позиции.
«Котлы» и оборонительные проблемы
Офицер описал текущую ситуацию как образование множества «котлов» — больших территорий, окруженных российскими войсками. Один из них был создан на юге от Покровска, между Невельским, Горняком и Красногоровкой.
Украинский военнослужащий в беседе с NewsX сравнил оборону Донецкой области с попыткой «охватить кальмара щупальцами», требующей огромного количества позиций и наблюдательных пунктов. «Когда у вашего врага больше людей и ресурсов, чем у вас, эта стратегия безрассудна», — отметил он.
Таким образом, вместо того, чтобы отступить и сократить протяженность обороняемой линии, украинские бригады уничтожаются, сражаясь по всему периметру «котла» просто потому, что для генералов главным критерием успеха является удержание позиций, считает собеседник издания.
Недавние тактические корректировки
Роман Погорелый, аналитик DeepState, подтвердил, что украинские войска недавно отступили из Невельского, чтобы избежать окружения. Этот шаг снизил непосредственную угрозу оказаться в ловушке. Однако интервьюируемый офицер считает, что такое отступление должно было произойти гораздо раньше, чтобы предотвратить ненужные потери людей и ресурсов.
Усиление российского наступления
9 сентября The Economist сообщал о продвижении российских войск к городу Курахово, расположенному в 35 километрах к югу от Покровска. Украинские военнослужащие, находящиеся в этом районе, говорят об усилении боевых действий. Генеральный штаб Украины сообщил о 32 столкновениях в районе Покровска и 48 около Курахова. Майор Сергей Цехоцкий из 59-й бригады отметил, что российские войска пытаются укрепить свои фланги, чтобы окружить и, возможно, уничтожить Покровск.
Проблемы в районе Курахова
Как пояснил подполковник Олег Демьяненко из 110-й бригады, российские войска сосредоточили свои усилия на южном фланге, особенно вокруг Курахова. Их тактика включает мелкомасштабные атаки с ограниченной бронетанковой поддержкой, что затрудняет оборону этого района. «Они отправляют двух-трех человек, которые пытаются достичь определенной точки на поле боя, — рассказывает Цехоцкий. — Затем и другие пытаются добраться до этой же точки, и когда у них собирается 10−15 человек, они пытаются атаковать нас».
Стратегические последствия для Покровска
Курахово связано с Покровском дорогами, которые являются частью инфраструктуры для перемещения ВСУ и поставок на передовой. Если российские войска возьмут этот город, то смогут пойти на север, чтобы атаковать Покровск с нового направления, говорит Погорелый. Кроме того, они могут атаковать украинские войска в Угледаре сзади, добавляет он. Угледар — еще один стратегический город на южной линии фронта Донбасса, который российские войска пытаются взять с начала полномасштабного конфликта в 2022 году.
Будущее Покровска и стратегия обороны
Офицер ВСУ на передовой предположил, что для обороны Покровска может потребоваться стратегия, похожая на оборону Бахмута (Артёмовска). Он подчеркнул необходимость устойчивой стратегии обороны в свете прошлых стратегических ошибок.