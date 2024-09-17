NewsX: ВСУ рискуют попасть в «котел» возле Невельского

Курахово связано с Покровском дорогами, которые являются частью инфраструктуры для перемещения ВСУ и поставок на передовой. Если российские войска возьмут этот город, то смогут пойти на север, чтобы атаковать Покровск с нового направления, говорит Погорелый. Кроме того, они могут атаковать украинские войска в Угледаре сзади, добавляет он. Угледар — еще один стратегический город на южной линии фронта Донбасса, который российские войска пытаются взять с начала полномасштабного конфликта в 2022 году.