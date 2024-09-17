Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом

10 сентября секретарь Совбеза заявил о завершающем этапе подготовки к подписанию нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. Он указал на возможность повышения качества взаимодействия после присоединения Ирана к БРИКС, в том числе формирования единой архитектуры стратегической безопасности. Шойгу также заявил о готовности наращивания сотрудничества с Исламской Республикой по линии Совбеза.