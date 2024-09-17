Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом, передает RT. Он встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Акбаром Ахмадианом.
Как отмечает IRNA, стороны в ходе встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также отношения Ирана и Азербайджана. Также, по данным агентства, запланированы переговоры Шойгу с иранским лидером Масудом Пезешкианом, которому он намерен передать послание от президента России Владимира Путина.
Накануне секретарь российского Совбеза встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. До этого Шойгу находился с визитом в КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
10 сентября секретарь Совбеза заявил о завершающем этапе подготовки к подписанию нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. Он указал на возможность повышения качества взаимодействия после присоединения Ирана к БРИКС, в том числе формирования единой архитектуры стратегической безопасности. Шойгу также заявил о готовности наращивания сотрудничества с Исламской Республикой по линии Совбеза.
В тот же день Госдеп обвинил Иран в поставках баллистических ракет малой дальности России для применения в конфликте на Украине и анонсировал санкции. Тегеран отвергал эти обвинения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что публикацию на тему поставок не всегда правдивы. Он отметил, что Россия и Иран развивают сотрудничество и диалог в разных сферах, в том числе «самых чувствительных», и продолжат это делать «в интересах народов» двух стран.