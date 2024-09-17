Politico: Залужного сняли после того, как он выступил против вторжения в Курскую область

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступал против вторжения украинских войск на территорию Курской области, потому что считал его авантюрой, утверждают источники Politico в Киеве. По их словам, военный не понимал, что Владимир Зеленский планирует предпринимать, когда граница будет прорвана и буде сформирован плацдарм. Украинский президент якобы так и не ответил ему четко на вопрос о том, что делать «вторым шагом».